Zwischen Freitag und Sonntag ha die spanische Küstenwache 1400 Flüchtlinge von Booten im Mittelmeer gerettet. Nachdem der italienische Innenminister Matteo Salvini von der Lega Nord die Aufnahme von Flüchtlingen in Italien verweigert, bietet sich Spanien als Ausweichroute an. Die Zahl der Flüchtlinge, die in diesem Jahr nach Spanien kamen liegt allerdings noch knapp unter 20 000.