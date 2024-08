Focus Kultur 20.08.2024

Eure Quelle für aktuelle News und Wissenswertes zu Theater, Kino, Kunst und allem was die Kultur sonst noch bereit hält. Eine Stunde mit Musik und Beiträgen aus Freiburg und dem Rest der Welt. Außerdem garniert mit Veranstaltungshinweisen aus der Stadt und der Region - Am Dienstag um 18 Uhr und am Mittwoch die Wiederholung um 10 Uhr. Wenn ihr jetzt denkt, das wäre auch was für mich, denkt ihr richtig! Wir suchen neue Stimmen, die sich bei uns ans Mikrophon wagen, um die Sendung mitzugestalten!

Kontaktiert uns via kultur@rdl.de für weitere Infos