Fokus Südwest 12.03.2020

Beiträge:

# Vom Paulus zum Saulus – oder wie die CO2 Bilanz aus Green City Freiburg eine Sündige Stadt macht

# Es gibt mehr als nur eine Geschichte

Im Verkehrsausschuss stellte Robert Follmer, Bereichsleiter Verkehrs- und Regionalforschung am infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH die Ergebnisse der Studie „Mobilität in Deutschland“.

Audioguide "Our Stories" erzählt Frauengeschichten aus Freiburg und die Geschichte der Migrantinnen

Nachrichten:

# Baden-Württemberg verlängert Semesterferien bis nach Ostern und untersagt Grossveranstaltungen wegen des Coronavirus

# Der Schweizer Nationalrat lehnt Kriegsgeschäfte-Initiative ab

# CDU in Baden-Württemberg CDU auf Rekordtief

# Wohnkosten in Baden-Württemberg sind am höchsten

# Wohnkosten in Baden-Württemberg sind am höchsten

Rund ein Drittel ihres Einkommens geben die Baden-Württemberg für das Wohnen aus.

Das waren 2018 im Schnitt pro Haushalt 959 Euro. Die Zahlen für 2019 liegen noch nicht vor.

Die privaten Haushalte in Baden-Württemberg gaben 2018 im Schnitt 2894 Euro für den Konsum aus und damit 190 Euro mehr als der bundesweite Durchschnitt.

Den höheren Ausgaben stehen allerdings auch höhere Einnahmen gegenüber.

# CDU in Baden-Württemberg CDU auf Rekordtief

Wäre Landtagswahl würde nur noch 23 Prozent CDU wählen, minus 3 Prozent im Vergleich zur letzten Umfrage. Grünen kämen auf 36 Prozent und hätten ein Minus von 2 Prozent. Damit können Sie ihr Rekordhoch vom September vorigen Jahres nicht ganz halten.

Die Opposition legt hingegen zu: SPD auf 11 Prozent plus 3 , AfD auf 14 Prozent plus 2 und die FDP fällt auf 7 Prozent minus 1 ab.

Die Werte des BWTrend beruhen auf den Auskünften von 1001 Wahlberechtigten in Baden-Württemberg.

# Der Schweizer Nationalrat lehnt Kriegsgeschäfte-Initiative ab

Heute am Donnerstag wurde mit Mehrheit die von der GsoA Gruppe Schweiz ohne Armee veranlasste Kriegsgeschäfte-Initiative abgelehnt. Besonders empörend empfanden GsoA Mitglieder, dass weiterhin die Schweiz Geld in Atomben und Anti-Personenminen stecken können.

Sprecher der GsoA kündigten an: „Nach diesem mutlosen Entscheid bereiten wir uns jetzt auf den Abstimmungskampf vor.“

# Baden-Württemberg verlängert Semesterferien bis nach Ostern und untersagt Grossveranstaltungen wegen des Coronavirus

Die Semesterferien an den Hochschulen in Baden-Württemberg sollen bis zum 19. April dauern. Auch die staatlichen Bühnen sollen bis dahin keine Veranstaltungen mehr halten. Das hat die Landesregierung beschlossen als präventive Massnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus.

Laut der Badischen Zeitung betreffen diese Massnahmen nur die Hochschulen für Musik und für angewandte Wissenschaften sowie die Staatstheater Stuttgart und Karlsruhe. Universitäten wie die Uni Freiburg hatten sowieso Semesterferien bis zum 19. April vorgesehen.

Das Land Baden-Württemberg hat zudem Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen ab sofort und bis auf Weiteres untersagt.

In ganz Baden-Württemberg gab es am Mittwoch rund 300 bestätigte Corona-Fälle. Laut dem Gesundheitsministerium wurden die meisten bestätigten Fälle im Landkreis Esslingen registriert. Dort gibt es rund 40 bestätigte Fälle.