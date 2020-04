Fokus Südwest 23.04.2020

Beiträge:

# LEA EllwangenEinsperrung statt Quarantäne

# Virtuell auf dem March Against Syngenta

Nachrichten:

# Vier weitere Erntehelfer in Bad Krozingen mit Coronavirus infiziert

# CDU in Baden-Württemberg im Umfrage hoch

# Baden-Württemberg ist trocken

#################################################

# Vier weitere Erntehelfer in Bad Krozingen mit Coronavirus infiziert

Nach dem Tod eines Kollegen sind in Bad Krozingen bei Freiburg vier weitere Mitarbeiter durch den Coronavirus erkrankt. Seitens des Landratsamts heißt es, dass die Infektionsketten nachverfolgt worden seien. Die Erntehelfer und ihre Kontaktpersonen sind in Quarantäne.

In Baden-Württemberg läuft die Spargel- und Erdbeerernte.

# CDU in Baden-Württemberg im Umfrage hoch

Vom positiven Bundestrend profitiert in Baden-Württemberg die CDU. Laut Meinungsforschungsinstituts INSA ist die CDU nun wieder stärkste Kraft im Südwesten.

Umfragewerte im Vergleich zum Oktober 2019 CDU 31 Prozent plus 4, Grüne 29 Prozent minus 1,

SPD 13 Prozent plus 2, AfD 11 Prozent minus 2, FDP 7 Prozent minus 2, Linke 4 Prozent unverändert.In Baden-Württemberg wird im März 2021 ein neuer Landtag gewählt.

# Baden-Württemberg ist trocken

Seit Wochen hat es im Südwesten nicht geregnet. Ohne Bewässerung wäre der Beerenanbau nicht mehr möglich. Der April einst ein launiger Monat mit Sonne und Niederschlägen ist jetzt einfach nur zu warm. Die Wasserreserven im Boden können nicht aufgefüllt werden.

Der milde Winter und die Trockenheit erhöhen den Schädlingsbefall auf den Feldern. Waldbrandgefahr droht.