Fokus Südwest 14.05.2020

Beiträge:

# Ortenauklinikum will Arbeiter*innen zum Schweigen bringen

# Wölfe im Südschwarzwald

# Anwalt zu Ortenauklinikum will Arbeiter*innen zum Schweigen bringen

Nachrichten:

# Kühltürme des AKW-Philippsburg gesprengt – der Atommüll bleibt

# Reich, reicher, reiches Baden-Württemberg

# Südwest-AfD plant Protestkundgebung

# Abi in Freiburg

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

# Kühltürme des AKW-Philippsburg gesprengt – der Atommüll bleibt

Am Donnerstag wurden die beiden Kühltürme des AKW-Philippsburg mittels Sprengung abgrissen. Jochen Stay, Sprecher der Anti-Atom-Organisation .ausgestrahlt erinnert in diesem Zusammenhang, dass "„Die Türme sind weg, doch der ewig strahlende Atommüll aus dem Reaktor bleibt. Noch viele Jahrzehnte werden die Castor-Behälter mit den hochradioaktiven abgebrannten Brennelementen in Philippsburg lagern. Ein tiefengeologisches Atommüll-Lager wird es in Deutschland frühestens in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts geben, möglicherweise auch noch später. Und auch dort wird das strahlende Erbe wohl nicht auf Dauer sicher sein.

Während Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) die Sprengung in Philippsburg als Symbol der Energiewende feiert, läuft das AKW Neckarwestheim bei Stuttgart trotz massiver Schäden im Dampferzeuger weiter." So Jochen Stay, Sprecher der Anti-Atom-Organisation .ausgestrahlt.

# Reich, reicher, reiches Baden-Württemberg

Im Südwesten leben rund 4000 Menschen mit mindestens eine Million Euro Einnahmen pro Jahr, so das Statistische Landesamt heute am Donnerstag. 2016 waren erst 3.813 Menschen Einkommensmillionäre ein Zuwachs von rund 5 Prozent. Im Großraum Stuttgart leben die meisten Einkommensmillionäre, im Vergleich dazu hat Baden-Baden die meisten Einkommensmillionär je 10 000 Einwohner.

Die Spitzenverdiener nahmen insgesamt 11,5 Milliarden Euro ein. Sie bezahlten dafür 3,8 Milliarden an Steuern - d.h. mehr als acht Prozent der bei allen Steuerpflichtigen festgesetzten Steuern.

# Südwest-AfD plant Protestkundgebung

Die AfD in Baden-Württemberg schießt sich auf den zunehmenden Corona-Fruste ein. Am Tag des Grundgesetzes am 23. Mai soll in Stuttgart oder Karlsruhe ein Großdemo gegen die Corona-Auflagen stattfinden, so AfD -Landesvize Markus Frohmaier.

# Abi in Freiburg

Am deutsch-französische Gymnasium in Freiburg wird es ab dem 18. Mai Abitursprüfungen geben.

37 Schüler der Abiturablschlussklasse haben dageben einen Eilantrag gestellt. Viele Schüler des deutsch-französischen Gymnasiums kommen aus dem Elsass und der Schweiz. Das Verwaltungsgericht Freiburg hat am Mittwoch entschieden, dass die Abitursprüfung trotzdem stattfinden darf.