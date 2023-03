Fokus Südwest 30.03.2023

# Housing First in Stuttgart

Bis 2030 soll in Deutschland die Obdachlosigkeit abgeschafft sein. Ein vielversprechendes Konzept, das dabei helfen könnte, ist Housing First. In Deutschland entstehen deshalb überall sehr unterschiedliche Housing First Projekte. Letztes Jahr wurde ein Bundesverband gegründet, der jetzt allgemeine Standards für die Projekte auf den Weg bringen soll.

Sozialarbeiterin Katharina Rudel ist Projektkoordinatorin bei Housing First Stuttgart und gibt im Interview einen Einblick in ihre Arbeit.

Beim gemeinsamen Streik von ver.di und EVG beteilgten sich am Montagmorgen rund 300 Menschen an der gemeinsamen Streikkundgebung in Freiburg. RDL war bei der Kundgebung und sammelte einige Stimmen..



# Unterstützung von Gefangenen in Notsituationen

In der Sendung "Ausbruch" bei Radio Dreyeckland am 26.03.23 mit Thomas Meyer Falk aus der Sicherungsverwahrung der JVA Freiburg wurde darüber gesprochen, wie Menschen außerhalb der Mauern Gefangene Unterstützen können, wenn es zu Situationen wie Isolationshaft, Verwehrung notwendiger medizinischer Versorgung etc. kommt.