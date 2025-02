Am 1. März spielen Alphaville zum 40jährigen Jubiläum im Konzerthaus Freiburg.

"We can't wait to share more unforgettable moments with you— singing, dancing, and journeying through four decades of music and memories. We love you!" (Alphaville auf Facebook)

In ihrem Song Big in Japan geht es übrigens um ein heroinsüchtiges Pärchen in Berlin. Der Titel bezieht sich auf eine Redewendung. Sie besagt, daß wenn ich als Band hierzulande vielleicht keinen Erfolg habe, mir in Japan die Leute immer noch die Bude einrennen. Woanders könnte es immer besser laufen.