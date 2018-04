Unter dem Motto "Deliveroo, shame on you!" findet am kommenden Freitag den 13. April die Aktion Schwarzer Freitag gegen den Lieferdienst statt.

Gründe für die Aktion sind:

Betriebsratsbehinderung durch Massenentlassung

Scheinselbständigkeit

Ketten-Befristung als Drohkulisse

Niedriglohn, der zum Leben nicht reicht

Asoziale Experimente mit Null-Euro pro Stunde und Ein-Stunden-Schichten

Besonders in den Fokus rückt dabei die Nordsee GmbH, die ihr Produkte auch über Deliveroo ausliefern lässt.

Ein Gespräch mit Elmar Wigand von aktion ./. arbeitsunrecht.de über die Aktion.