Es gibt Bands, die hört man sich am besten mit sündhaft teuren Kopfhörern an und es gibt Bands, die hört man am besten live. Fortuna Ehrenfeld aus Köln gehören zu Letzteren. Nicht zufällig ist ihr letztes Album ein Livealbum geworden: ein Lebenstraum ging in der Kölner Philarmonie in Erfüllung. Was soll da noch kommen? Jede Menge, meint Sänger Martin.