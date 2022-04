Frühling 1992 (vor 30 Jahren)

Heute vor 30 Jahren:

Es waren die letzten Wochen für Genscher als Außenminister.

Anscheinend habe ich in dieser Zeit ein Erdbeben verschlafen.

Ebenfalls bewegend war das Freddy Mercury Tribute Concert, das am 20. April in London stattfand.

Weitere Musik in dieser Sendung von: The Commitments - Right said Fred - Mr. Big - Pearl Jam - Nirvana - Annie Lennox - Beautiful South - Shanice - Red Hot Chili Peppers - Bruce Springsteen u.a.

mit Jo Chen