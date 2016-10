Wie verändern sich Journalismus und Massenmedien unter den Bedingungen des Internets? Und welche Öffentlichkeiten werden sich in Zukunft herausbilden? Moritz Klenk, Kulturwissenschaftler an der Uni Witten/Herdecke und Podcaster, beschäftigt sich mit dem Strukturwandel, den Medien und MedienkonsumentInnen durchlaufen. Mit ihm haben wir über die Funktion von Podcasts und freien Radios gesprochen, aber auch darüber, was das Prinzip freie Rede mit der Kommunikation im Internet zu tun hat.