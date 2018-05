on the record #1: Wenn ich bei mir bin – ein Tag mit Curse

Rapper, Systemischer Coach, Buddhist, Podcaster, Yogalehrer, Buchautor – ungefähr in dieser Reihenfolge hat Michael Kurth aka Curse die Liste seiner Beschäftigungsfelder über die letzten Jahre Schritt für Schritt erweitert. Ende Januar 2018 habe ich ihn einen ganzen Tag lang durch Köln begleitet. Das dabei entstandene Radiofeature "Wenn ich bei mir bin – ein Tag mit Curse" bildet die erste Folge der neuen Sendereihe "On The Record", in der ich in wechselnder Form mit Musikschaffenden ins Gespräch komme.