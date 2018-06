on the record #2: "Zimmereinrichtung" von Cattelan - eine akustische Plattenkritik

Ende 2016 hat die Düsseldorfer Indie-Rock-Band Cattelan ihr Debütalbum "Zimmereinrichtung" veröffentlicht. Kurz darauf hat sich "On the Record" Redakteur Simon Langemann von mehreren Menschen zu jedem einzelnen Stück Voicemails schicken bzw. einsprechen lassen. Daraus entstanden ist eine akustische Plattenkritik, eingesprochen von der Allgemeinheit – eine nach Liedern gegliederte O-Ton-Collage, in der sich circa zehn Personen (Bandmitglieder, Bekannte, Wildfremde) eine kontroverse "Diskussion" über das Album liefern. Weltpremiere!