Radio Ech (russisch) Interview mit Regisseurin Irene langemann

Gegen den politischen Einheitsbrei - der Aktionskünstler Pjotr Pawlenski





Der russische Aktionskünstler Pjotr Pawlenski ist in den letzten Jahren mit seinen sehr provokanten politischen Aktionen bekannt geworden. Seine letzte Aktion: 2015 setzte er die Tür des russischen Geheimdienstes in Moskau in Brand.

Ihm geht es vor allem darum, zu zeigen, wie die Macht aus Menschen Objekte macht,

as erklärt die Regisseurin Irene langemann im Interview.

Am 16. März startet bundesweit der neue Dokumentarfilm von Irene langemann , „PAWLENSKI Der Mensch und die Macht“ . Der Film begleitet den Künstler bei seinen bisherigen Aktionen und beobachtet ihn in seiner Auseinandersetzung mit der Justiz, der eskalierenden Intoleranz und Gewalt in Russland.