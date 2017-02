Gegen den politischen Einheitsbrei - der Aktionskünstler Pjotr Pawlenski

Der russische Aktionskünstler Pjotr Pawlenski ist in den letzten Jahren mit seinen sehr provokanten politischen Aktionen bekannt geworden. Am 16. März startet bundesweit der Dokumentarfilm, „Der Mensch und die Macht“ über ihn. Der Film begleitet den Künstler bei seinen bisherigen Aktionen und beobachtet ihn in seiner Auseinandersetzung mit der Justiz, der eskalierenden Intoleranz und der Gewalt in Russland. Vor einigen Wochen war Pjotr Pawlenski gezwungen, um politisches Asyl in Frankreich zu bitten, weil ihm und seiner Frau einige Jahre Haft wegen einer Anzeige drohen.

Viktoria Balon hat mit der Regisseurin Irene Langemann über die Aktionen von Pawlenski und über seinen Auseinandersetzung mit der Macht gesprochen.