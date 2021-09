"Freiburg Stimmt Ein" 2021

Aus Wettergründen wurde das Festival „Freiburg stimmt ein“, vom Juli auf den September verlegt.

Was das Wetter anging hat es das offenbar mal voll nicht gebracht, dennoch sind im gesamten Freiburger Stadtgebiet an verschiedenen Stellen so um die neunzig Bands aufgetreten.

David war am Sonntagnachmittag bei den einigen wenigen Hartgesottenen im Escholzpark und im Seepark, die sich das trotz dem krassen Regen gegeben haben und er hat für uns exemplarisch ein paar vernieselregnete Eindrücke festgehalten.