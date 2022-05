Freiheit für die Samos 2

Am 18. Mai findet der Prozess gegen Hasan und N. Statt. Der junge Vater N. wird für den Tod seines Kindes auf der Flucht angeklagt. seinem Mitreisenden, Hasan droht eine lebenslange Haftstrafe weil er das Boot gesteuert hat – die Anklage wegen Beihilfe zur illegalen Einreise, ist eine gängige Praxis der Kriminalisierung von Geflüchteten an den europäischen Außengrenzen. Das N. Für den Tod seines Kindes Haften soll ist eine neue Form der brutalität des Grenzregimes.

Vor 2, 5 Jahren In der Nacht des 7. Novermber 2020 ist das Boot in mit dem Hasan mit seiner Familie, und N. Mit seinem Sohn die Ägais überqueeren wollten an der Felsküste vor Samos gekentert.

Im Interview ist Imke von Borderline Europe, die den Fall auf Samos beleitet.

Imke erzählt uns zuerst, wie sie von den Repressionsfällen erfahren

mehr Infos unter:

https://www.borderline-europe.de

https://freethesamostwo.com