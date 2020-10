Freistunde FM - Jugendradio 04.10.2020

Am Sonntag nach den Festlichkeiten zum Africa Day 2020, einigen antifaschistischen Demos und dem "Tag der deutschen Einheit" besprachen Thomas und Flo, was es mit Fridays for Future, dem Klimawandel und Demonstrationen auf sich hat. Wie ihr euch politisch engagieren und informieren könnt erfahrt ihr bei uns: Freistunde FM.



Sendezeit: Jeden Sonntag von 17-18 Uhr (Wiederholung Montag 13-14 Uhr)

Jung, motiviert und voller toller Ideen.

Wir sind die Jugendredaktion von Radio Dreyeckland. Eine bunte Mischung aus Jugendlichen zwischen 14 und 23 Jahren, einem Mikrofon und den verschiedensten Musikgeschmäcker garantieren Abwechslung und jede Menge Spaß.