Fokus Südwest 07.11.2019 Nachrichten

Nachrichten:

# Deutsche Burschenschaft feiert sich im Elsass

Am 8. und 9. November will der rechtsradikale Dachverband deutscher und

österreichischer Burschenschaften, die Deutsche Burschenschaft, in

Frankreich in der Nähe des elsässischen Colmar eine „Verbandstagung“

abhalten. Thema: „Fortbestand des Deutschen Volkes in einer multikulturellen

Mehrheitsgesellschaft“

Die Deutsche Burschenschaft ist ein Dachverband völkischer deutscher und

österreichischer Burschenschaften. Zwischen 2011 und 2015 spaltete sich der

Großteil der weniger offen faschistisch auftretenden Bünde von der Deutsche

Burschenschaft ab. Übrig blieben nach dem Richtungsstreit etwa die Hälfte der

Bünde, ein harter Kern von 67 stramm rechtsradikalen Burschenschaften mit

insgesamt mehreren tausend Mitgliedern.

Während die Deutsche Burschenschaft in Österreich seit Jahrzehnten de facto

das Funktionärs-Reservoir der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) darstellt,

hat sie in Deutschland erst seit 2015 in der radikalisierten Alternative für

Deutschland (AfD) eine politische Heimat gefunden.

Seit Anfang 2019 ist die Freiburger Burschenschaft Saxo-Silesia Vorsitzende

der Deutschen Burschenschaft. Im Januar 2020 wird sie von der im Mai 2019

gewählten Burschenschaft Tuiskonia Karlsruhe abgelöst werden.

Für die Organisation der Veranstaltung im Elsass ist also die Freiburger Saxo-Silesia

verantwortlich.

Die Verbandstagung soll großteils in Husseren-Les-Châteaux in Frankreich in

der Nähe des elsässischen Colmar stattfinden. Quelle: https://autonome-antifa.org/

Autonome Antifa Freiburg schreibt dazu: Kein „Großdeutschland“ für Naziburschen!

# Panzergranate im Garten ausgebuddelt



In Mühlacker (Enzkreis) entdeckte ein Mann bei Gartenarbeiten eine Panzergranate.

Kampfmittelräumer gruben die Granate aus. Die Kriegshinterlassenschaft wurde auf ein unbebautes Grundstück gebracht. Beim zweiten Versuch gelang es die Granate kontrolliert zu sprengen. Im Umkreis von 300 Metern war das Gelände gesperrt. 160 Anwohner mussten ihre Häuser räumen.