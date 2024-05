Gegen den Zwang zum Digitalen mit ein Grundrecht auf Alternativen

Das Recht auf ein Leben ohne den Zwang zu digitalen Lösungen soll in das Grundgesetz, das wünscht sich der Verein Digitalcourage zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes und startet dafür am heutigen 23. Mai 2024 eine Petition. Worum es da genau geht, und was das mit euren Grundrechten zu tun hat, das hat Digitalcourage bei einer Pressekonferenz erklärt.



Die Petition findet ihr hier: https://civi.digitalcourage.de/recht-auf...