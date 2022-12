Genug ist genug! Demonstration am 10. Dezember in Freiburg

Genug ist genug! Unter diesem Motto ruft ein Bündnis aus Freiburger Initiativen zu einer Demonstration gegen steigende Preise und wachsende soziale Ungerechtigkeit am 10. Dezember auf. Das Bündnis sieht sich im Kontext der internationalen Proteste unter dem Motto "enough is enough" und hat eine Reihe konkreter Forderungen erarbeitet, die ökologischen und sozialen Wandel zusammenbringen sollen. Eine Großdemonstration soll es werden mit breiter Beteiligung quer durch verschiedene gesellschaftliche Gruppen. Erst knapp einen Monat zuvor hat eine Demo mit ähnlichem Anspruch unter dem Motto "Preise runter" in Freiburg stattgefunden, an der allerdings trotz des offensichtlich wichtigen Themas nicht viele Menschen teilnahmen. Warum also nochmal so eine Demo und wie kann die Beteiligung diesmal größer werden? Wir sprachen darüber mit Lucas vom Freiburger Bündnis "Genug ist genug".

Die Demonstration beginnt am 10. Dezember um 12 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge.