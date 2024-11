Gretherveranstaltung mit Klaus Holz - Israel und die deutsche Linke

Über kein Thema streitet die Deutsche Linke so erbittert wie über den Israel-Palästina-Konflikt. Warum das so ist, versuchte Klaus Holz in seinem Vortrag am 22.11.24 auf dem Grethergelände zu erörtern.

Welche Rolle spielt dabei die deutsche Geschichte und der Holocaust? Was unterscheidet Kritik an der israelischen Politik von antisemitischen Angriffen auf den jüdischen Staat? Wie lauten die Definitionen von Antisemitismus und warum gibt es darüber wissenschaftlich und politisch keine Einigkeit?

Hier könnt ihr den ersten Teil des Vortrags nachhören. Der zweite Teil, der sich mit dem Konflikt am Beispiel des Protestcamps an der FU Berlin beschäftigt, ist leider nicht dokumentiert, da der Recorder schlappgemacht hat.