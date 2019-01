"Grundrechte bitte am Eingang abgeben - Freiburger Zustände in der neuen Landeserstaufnahmeeinrichtung"

Die LEA-Watch, die sich seit etwa einem Jahr mit den Lebensumständen von geflüchteten Menschen in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in der Lörracher Straße in Freiburg beschäftigt, hat am Dienstag, den 29.01.2019, über ihren bisherigen Wissensstand berichtet. Dazu mussten allerlei Anfragen gestellt werden, denn dieses Thema wird sehr intransparent gehandhabt.

Zu der Veranstaltung war auch Salif eingeladen, der dort selbst wohnt und von der RDL-Redaktion von Our Voice zu seinen Erfahrungen befragt wurde.