Trotz aller Diskussion: Es bleiben einfach bei vielen zu viele Fragen offen. Das im Augenblick im Gespräch befindliche solidarisches Grundeinkommen – (schönes neue Wortkombi) – ist auch nicht der Weißheit letzte Erkenntnis lehnt sich aber hübsch an die Grundeinkommesdiskussionen an. Franz-Xaver Faißt, Verdi Südbaden hegt Zweifel, dass sich überhaupt etwas ändert, wohl nicht mal der Name.