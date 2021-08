Hass auf Liebe (war einmal?)

Am 27. April 2014 ging die Schwule Welle-Sendung über „Homophobie“ im Rahmen der „Europe on Air“-Reihe bei RDL erstmals über den Sender. Überhaupt hatten wir auch zum ersten Mal ein solches Sendeformat hergestellt. Ein „Feature“ wie es in der Radiosprache heißt. Das kann man vielleicht am einfachsten mit dem Begriff „Kino für die Ohren“ umschreiben. Wir bedanken uns bei unseren Gesprächspartnern Alin und Robert, die uns über Schwule und ihr Leben in ihrer Heimat Rumänien berichtet haben.

Außerdem hatten wir noch ein exklusives Interview mit dem Chefberater der Rosa-Hilfe, der uns über die Gesetzeslage zum Thema „Homo-Hochzeit“ auf den damaligen Stand brachte.

Das Ganz noch angereichert mit etwas aktueller Musik.

Im Studio waren: Dieter und Hartmut



Ab einer Woche nach der Ausstrahlung ist die Sendung aus urheberrechtlichen Gründen nur noch als musikfreie Podcastversion verfügbar