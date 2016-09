Heute (28.09.2016) im Kommunalen Kino Freiburg: Aji Bi – Les femmes de l'horloge

Heute Abend läuft im Kommunalen Kino der Film "Aji Bi – Les femmes de l'horloge", auf Englisch "Under the Clocktower". Es handelt vom Leben von Senegalesinnen in Marokko. Der Film ist Teil der Filmreihe "Sisters in African Cinema", die seit letztem Mittwoch und bis Ende Oktober jeden Mittwoch im Kommunalen Kino läuft. Die Filmreihe besteht aus Filmen von Frauen beziehungsweise über die Situation von Frauen in verschiedenen afrikanischen Ländern.

Der senegalesische Verein von Freiburg (Association des Ressortissants Sénégalais de Fribourg) ist Mitveranstalter des heutigen Films. Konkret heisst es, dass sich Mitglieder dieses Vereins an der Debatte nach dem Film beteiligen werden und dann auch Fragen über Senegal beantworten können.

Über den heutigen Film Aji Bi – Les femmes de l'horloge sprach Radio Dreyeckland mit Assane Ndiaye vom senegalesischen Verein. Zunächst stellt er den senegalesischen Verein vor.