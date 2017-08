Hiroshimatag, 6. August – Nagasakitag, 9. August

Am 9. August wird auf dem Rathausplatz von 16.00 – 19.00 h mit einer Mahnwache der Atombombenabwürfe auf Hiroshima (6. August 1945) und Nagasaki (9. August 1945) gedacht. Trotz der weiter nachwirkenden Folgen der Verstrahlung 72 Jahre danach, bestehen die Atommächte auf der „Atomaren Abschreckung“. Allein in Deutschland lagern 20 US-Atombomben in Büchel in der Eifel. Die Veranstalter wollen, dass der Atomwaffenverbotsvertrag vom 7. Juli 2017, der ab 20. September 2017 zur Unterschrift freigegeben wird, auch von der Bundesregierung unterschrieben wird.

Ein Gespräch mit Uta Pfefferle



