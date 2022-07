Am 29. und 30. Juli 2022 findet das Holzrockfestival im Sengelenwäldchen in Schopfheim statt. Noch werden viele helfende Hände gebraucht um das seit 35 Jahren stattfindende, kleine, unkommerzielle Festival zu wuppen. Also mach mit!

Im Interview ist Karin aus der Orga und mehr Infos findet ihr hier:

https://www.holzrock.de

helfen-holzrock@riseup.net