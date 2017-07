Immer mehr Menschen arm trotz Arbeit

Die Erwerbsarmut ist in Deutschland in den letzten 10 Jahren deutlich gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Hans Böckler Stiftung, die am vergangenen Mittwoch vorgestellt wurde. Seit 2004 leben immer mehr Menschen in der gesamten EU unterhalb der relativen Armutsgrenze ihres Landes, obwohl sie arbeiten, sind also erwerbsarm. In Deutschland ist diese Entwicklung dabei besonders drastisch. Nahezu jede zehnte Arbeitnehmer*in galt demnach im Jahr 2014 als erwerbsarm. Als Ursache dieser Erwerbsarmut nennen die Verfasser*innen der Studie eine verfehlte Arbeitsmarktpolitik. In Deutschland müsse ihrer Ansicht nach mehr gefördert und weniger gefordert werden. Wir sprachen mit Daniel Seikel, einer der Autoren der Studie.