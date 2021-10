Indizienprozess gegen Antifas in Stuttgart

Seit dem 19.April '21 stehen 2 Antifaschisten in Stuttgart vor Gericht. Jo und Dy wird vorgeworfen am Rande einer Querdenker-Demonstration am 16. Mai 2020 in Stuttgart Nazis, Mitglieder der rechten Scheingewerkschaft "Zentrum Automobil" angegriffen zu haben.

Es folgten im Juli 2020 mehrere Hausdurchsuchungen bei Antifas, in mehreren Städten Baden-Würtembergs. Es gab auch mehrere Verhaftungen und seit dem 04.November 2020 sitzt Dy in Untersuchungshaft.

Nach knapp einem halben Jahr und 20 Verhandlungstagen, soll nun am 13. Oktober das Urteil verkündet werden.

Wir sprachen mit Marius von der Solidaritätskampagne „Antifaschismus bleibt notwendig!“ über die rechten Akteure, der Repression gegen Antifaschisten, den Prozess und über die Solidaritätsarbeit.