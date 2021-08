Info -Sommer 1996 – aus der ersten Woche

Wie auch in diesem Sommer21 ging die aktuelle Redaktion in Urlaub. Aus der Not wurde eine Tugend gemacht.

Radios wurden augefragt, ihre besten Sendungen – z.B. Features – zur Verfügug zu stellen.

Die erste Woche des damaligen Sommerprogramms jetzt als Historisches Tagesinfo.

Wir starten am

Montag, 2.August 2021 und Dienstag mit einer zweiteiligen Sendung des Unabhängigen Radios Bochum.

Mo 29.07.89 TI-Spezial Ruhrkampf 1920. Geschichte und Scheitern der Märzrevolution. Teil 1. Eine Sendung einer Bochumer Radioini.

Di 30.07.96 2. Sommer TI Teil 3. Ruhrkampf 2020 Geschichte in Bochum Di 30.07.96 3. Sommer TI Polaroids aus Amnesia und Texte von Thies Minster

Danach Kommen: