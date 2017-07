Politisches Asyl schützt nicht vor Verfolgung via Interpol, bis hin zur Auslieferung von Verfolgten, bzw. deren Familienmitgliedern an Regime, vor denen sie eigentlich geschützt werden sollten. NGOs wie die Open Dialogue Foundation in Polen setzen sich daher für eine dringend notwendige Reform der Superpolizei ein. Wie mensch das macht, erzählte dem Radio Lyudmyla Kozlovska von der Open Dialogue Foundation in Warschau.