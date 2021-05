Sendezeit: jeden Sonntag von 10 - 11 Uhr

DJ: Michael van Gee

In der Jazz Matinee wird ein "Bild" für die Ohren der gesamten Jazzgeschichte von 1916 bis heute abgebildet. Es gibt keine stilistischen Eingrenzungen, also ist von New Orleans, Swing, Be-Bop, Westcoast, Electric-Jazz bis zum sogenannten Mainstream alles zu hören.