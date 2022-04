Jazz Matinee am Ostersonntag, den 17.04.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) zunächst im Rahmen der Konzertnachlese Ausschnitte aus den folgenden CDs vor:

Rosario Bonaccorso Quartet feat. Stefano Di Battista - A New Home (Via Veneto Jazz VVJ 129) und Nicola Angelucci - Changes (Flying Spark 5054197108808).

Darauf folgen die neuen CDs diverser Label. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Relief: A Benefit for the Jazz Foundation of America´s Musicians´ Emergency Fund (Mack Avenue MAC 1185), Jacob Karlzon - Wanderlust (Warner Music 0190296529658), Markus Stockhausen / Vangelis Katsoulis / Arild Andersen - Across Mountains (O-Tone Music OT 049-2), Paolo Fresu / Daniele Di Bonaventura / Pierpaolo Vacca - Tango Macondo (TUK Music TUK 050), Henri Texier - Heteroklite Lockdown (Label Bleu LBLC 6743), Grégory Privat - Yonn (Buddham Jazz BJ 0211-2), Laurent Bardainne & Tigre D´Eau Douce - Hymne Au Soleil (Heavenly Sweetness HS 227 CD), Celano / Badenhorst / Baggiani feat. Wolfert Brederode - Carnet Imaginaire (Challenge Records CR 73538), Jessica De Boer - Grow (Challenge Records CR 73539), Vein - Our Roots (Kartell / Bandcamp), Bastian Jütte Quartet - The Cure (Laika Records 3510402.2), Tone Of Voice Orchestra (Stunt Records STUCD 22012) und Esther Kaiser - Water (Fine Music FM 331-2).

Zwei lange Stunden mit - wie immer - Musik der unterschiedlichsten Richtungen erwarten Sie! Seien Sie also Neugierig!

Ps.: Heute Abend gibt es von 18 Uhr bis 20 Uhr wieder die Sendung Jazz Spezial zu hören, in der ich Ihnen u.a. vier japanische Reissues sowie zwei neue Doppel-CDs des Labels Jazzline vorstellen werde!