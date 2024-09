Jazz Matinee am Sonntag, den 01.09.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee/van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Stapel an aktuellen Alben vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

5 x 5 - Extrahügel (Alessa Records ALR 1130), Michael Pagán - Paganova (Capri Records 74171-2), Brian Landrus - Plays Ellington & Strayhorn (Palmetto Records BL 202301), Franco Ambrosetti & Strings - Sweet Caress (Enja Records enja 9852), Misha Tsiganov - Painter of Dreams (Criss Cross Records 1421), Franco D´Andrea Trio - Something Bluesy And More (Parco della Musica MPR 174 CD), Jasper van´t Hof Trio - Skin Under (Jaro Records 4371-2), Grégory Privat Trio - Phoenix (Buddham Jazz BJ 0312-2), Nikolov / Ivanovic Undectet - Dystopia (Rue des Balkans RDB 007), INK - African Roots (Trebim Music TREBMUS 066), Josemi Garcón - Abla (Karonte KAR 7896), Liberdjango - A Ramingo (Visage Music VM 3057) und Sverre Indris Joner & The Cuban opera Orchestra - Classicos a lo Cubano / Live in Havana (Galileo Music GMV 136).

Zwei lange Stunden mit Musik der unterschiedlichsten Richtungen erwarten Sie!