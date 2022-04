Jazz Matinee am Sonntag, den 03.04.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee (van-gee(aet)net-base.de) zunächst im Rahmen der Konzertnachlese die folgenden CDs vor:

Shalosh - Rules Of Oppressions (Contemplate Music CMN 17001), Shalosh - Broken Balance (ACT Music 9914-2) und Harry Allen and Martin Sasse - Live At Bird´s Eye (JazzJazz Records JJ 51029).

Dann folgen neue CDs diverser Label. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Trio Mangàrt - Mountains and Molehills (Rosenau Records 2021), Lorenzo Tucci - Happy End (Via Veneto Jazz VVJ 139), Per Möllehöj / Kirk Knuffke / Thommy Andersson - ´S Wonderful (Stunt Records STUCD 21102), Gabor Bolla Quartet - On The Move (Stunt Records STUCD 21092), Shake Stew - Heat (Traumton Records 4706), David Binney Quartet - A Glimpse of The Eternal (Criss Cross 1408 CD), Misha Tsiganov - Misha´s Wishes (Criss Cross 1409 CD), Dieter Ilg - Dedication ACT Music 9937-2), Pete Malinverni Plays Leonard Bernstein - On The Town (Planet Arts 302124), Immanuel Wilkins The 7 Th Hand (Blue Note 006024 38326501) und Ulrich Drechsler Chrome - Silence Is My Canvas / Suite in Thirteen Parts (Liminal Zone Records / Enja Records LZCD 002).

Dann gibt es noch den folgenden Konzerthinweis:

Am Freitag und Samstag, den 08. + 09.04.2022, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel die Band Andreas Tschopp Bubaran auf u.a. mit dem Programm der CD "Tumbuk", die im Juli 2019 aufgenommen und vom Label Enja/Yellowbird veröffentlicht wurde. «Bubaran» entführt die Hörer auf reizvolle und unwiderstehliche Art in die Welt der indonesischen Gamelan-Musik, deren Einflüsse den Sound mitprägen. Dabei wissen die fünf routinierten und herausragenden Könner diese für westliche Ohren doch eher exotischen Klänge so raffiniert und filigran in den Jazz einzuweben, dass sie für nichts anderes als wohlige Spannung sorgen. Die Kompositionen von Andreas Tschopp, teilweise in Indonesien entstanden, bieten weiten Raum für kraftvolle individuelle Aussagen der fünf Musiker, die aber auch als Fünfergespann mit spür- und hörbar geteilter Auffassung und einem gekonnten Umgang mit der doch relativ komplexen Materie jederzeit zu überzeugen wissen. Es ist ein ganz spezielles musikalisches Universum, zu dem sie die Türe für uns aufstossen, ein Universum, das praktisch unlimitiert Überraschungen, ungewöhnliche Klangfarben und eine enorme Breite an Stimmungen bereithält und eine Brücke zu einer hierzulande noch eher unbekannten musikalischen Kultur schlägt. Die Band spielt in der folgenden Besetzung: Matthias Spillmann Trompete, Andreas Tschopp Posaune, Bernhard Bamert Posaune, Ronny Graupe Gitarre und Lionel Friedli Schlagzeug. Als Appetithappen spiele ich Ihnen einen Ausschnitt aus der CD vor. Nähere Infos unter [www.bubaran.andreastschopp.com]