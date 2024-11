Jazz Matinee am Sonntag, den 03.11.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Stapel an neuen Alben diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

European Guitar Quartet - Fourtune (Dr. Heart Music HEART 1018), Simon Oslender / Steve Gadd / Will Lee - All That Matters (Leopard 31453), Wolfgang Muthspiel Solo - Etudes / Quietudes (Clap Your Hand CYH 00012), Henning Sieverts Symmethree - Blues! (nWog Records 064), Snorre Kirk - What A Day! (Stunt Records STUCD 24032), Charlotte Lang - The Journey (Unit Records UTR 5173), ADHD 9 (enja yellowbird 9862 2), Chris Jennings´5 Ways Home - Boy, She´s the Dandy (Eden River Records ERR-CD-21), Ramon Van Merkenstein Trio - Waiting For A Summer Storm (Challenge Records CR 73576), Henrique Gomide / Daphne Oltheten - Brasis Sonho De Lá (Challenge Records CR 73580), Red Hering - Butter Bei Die Fische / JazzThing Next Generation Vol. 105 (DoubleMoon Records DMCHR 71447) und Diego Pinera Odd Wisdom - Underground Roller Coaster (DoubleMoon Records DMCHR 71451).

Konzerthinweise:

Im Rahmen der Zusammenarbeit der Schola Cantorum Basiliensis, sonic space basel und dem Institut Jazz der Hochschule für Musik Basel FHNW wird bereits seit 2015 in "Spiegelungen" Jazz, Alte und Neue Musik erfolgreich gegenübergestellt. Dieses Jahr stehen die Konzerte im Bird´s Eye in Basel vom 05. bis 09.11.2024 unter dem Motto "Encounters" (nähere Infos unter www.birdseye.ch).

1.) Am Mittwoch, den 06.11.2024, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel die Band Dsilton auf, die aus Georg Vogel (Clavitone, Clavinet, Rhodes), David Dornig (31-Ton Gitarren, 31-Ton E-Bass) und Valentin Duit (Schlagzeug). Hierzu spiele ich Ihnen aus dem Album Dsilton, das 2023 veröffentlicht wurde, einen Ausschnitt vor!

2.) Am Freitag, den 08.11.2024, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das Ensemble Delydious auf, das aus Günter Wehinger (Flöte, Altflöte), Karin Nakagawa (25-string Koto), Claire Litzler (Vibraphon) und André Buser (E-Bass) besteht. Hierzu spiele ich Ihnen einen Ausschnitt aus dem Album "Debussy" vor, das im Juli 2017 beim Jazzcampus Basel aufgenommen und vom Label Unit Records 2019 veröffentlicht wurde!