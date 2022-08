Jazz Matinee am Sonntag, den 28.08.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) neue CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Live at the Bird´s Eye Jazz Club / Volume 22 - No Compromise (LABE 22, kann nur über das Bird´s Eye selbst bestellt werden unter www.birdseye.ch), Roberto Magris - Duo & Trio (JMood Records JM 022), Birgitta Flick Quartet - Miniatures & Fragments (DoubleMoon Records DMCHR 71411), Chai Masters - Magic Realism (Challenge Records CR 73543), Pekka Pylkkanen & Eric Ineke - Nordic Bop (Challenge Records CR 73542), Enzo Pietropaoli Quartet & Christina Renzetti - Yatra Songs (Via Veneto Jazz VVJ 141, Quintetango - Tangente (Galileo Music 2022/04), (Stephan) Kirsch / (Nicola) Hein / (Erwin) Ditzner - Live @ Hack (Fixcel Records 19), Cornelius Claudio Kreusch - Eye of the Storm (Edition Collage EC-603-2), Christian Winninghoff - Cloud Sounds (Fine Music FM 343-2) und (Nicole) Heartseeker & (Mulo) Francel - Canzoni della bella Italia (Fine Music FM 338-2).

Zwei lange Stunden mit Musik der unterschiedlichsten Richtungen erwarten Sie! Seinen Sie also neugierig!