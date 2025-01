Jazz Matinee am Sonntag, den 19.01.2025, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen im Rahmen der Konzertnachlese die Jazzredaktion (Michael van Gee(at)net-base.de) zunächst das Album des Chamber Jazz Quartets mit dem Titel "Stefanie" vor, das im September 2018 aufgenommen und unter www.michaelpoehlmann.de veröffentlicht wurde.

Darauf folgen neue Alben diverser Label. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

Thad Jones Centennial - Live at Bird´s Eye feat. Joe Magnarelli, Dick Oatts + Gary Smulyan (Ubuntu Music UBU 0170 CD), Matt Slocum - Lion Dance (Sunnyside Communications SSC 1745), Oz Noy - Fun One (Criss Cross Jazz 1422), M.T.B. / Mehldau, Turner, Bernstein - Solid Jackson (Criss Cross Jazz 1423), Maik Krahl - The Magic of Consistency (Challenge Records CR 73584), Klaus Gesing / Ana Pilat / Latvian Radio Big Band - Song and Dance (Challenge Records CR 73593), Roni Ben-Hur - The Abraxas Sessions / Volume 2 (Dot Time Records DT 9501), Philipp Schiepek - Meadows and Mirrors (Fine Music FM 412-2) und Jacob Karlzon - Winter Stories (Warner Music Group 5054197422812).

Konzerthinweise:

1.) Dienstag, den 21.01.2025, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das Quartett des Bassisten Florian Herzog auf und stellt das Programm des Albums "Almost Natural" (Tangible Music TM 0018) vor. Das Quartett spielt in der Besetzung: Sebastian Gille Saxofone + Klarinette, Elias Stemeseder Klavier + Synthesizer, Florian Herzog Bass und Leif Berger Schlagzeug. Hierzu hören Sie als Appetithappen einen Ausschnitt aus dem aktuellen Album!

2.) Dienstag, den 21.01.2025, gibt es um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg wieder die bekannte Hammond Jazz Night unter der Leitung des Hammond B3-Organisten Thomas Bauser. Es spielt das Werner Acker Organ Trio. Der Gitarrist Werner Acker ist seit nunmehr 40 Jahren auf nationalen und internationalen Club- und Festivalbühnen als gefragter Gitarrist unterwegs. Mit seiner stilistischen Vielfalt, der exzellenten Technik und seinem ausgesprochenen Feeling prägt er den Sound seines Organ Trios. Herbert Wachter spielte als Jazzdrummer u.a. mit dem Martin Schrack Trio, dem Uli Gutscher Quartett, der SWR Big Band feat. Don Menza, Paquito d´Rivera und Benny Bailey. Der Gastgeber Thomas Bauser spielt seit einiger Zeit regelmäßig in Werner Acker´s Organ Trio. Auf dem Programm stehen Tunes in Hammond Trio typischer Manier von Wes Montgomery bis Pat Metheney.

3.) Mittwoch, den 22.01.2025, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das Akku Quintet des Schlagzeugers Manuel Pasquinelli auf und stellt ihr spannendes, abwechslungsreiches und innovatives Programm vor. Das Akku Quintet spielt in der Besetzung: Manuel Pasquinelli Schlagzeug, Maja Nydegger Klavier + Keyboards, Gabriel Wenger Tenorsaxofon, Markus Ischer Gitarre, Andi Schnellmann elektrischer Bass und Jonas Fehr Live-Visuals. Hierzu spiele ich Ihnen als Appetithappen einen Ausschnitt aus dem, Album "Kinema" vor, das vom Label Morpheus Records (MORPH 017) veröffentlicht wurde.

4.) Montag, den 27.01.2025, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen das Quartett des Trompeters Maik Krahl auf und stellt das neue Album "The Magic of Consistency" vor (Challenge Records CR 73584). Der Kölner Trompeter Maik Krahl kommt bereits zum zweiten Mal in den Jazzkongress und bringt sein neues Album "Magic of Consistency" mit. Für ihn bedeutet der Titel „Dranbleiben“ und sich immer wieder neu zu erfinden. Entsprechend kommt er mit einer völlig neuen und internationalen Besetzung: Der fulminante US-Saxophonist Chris Cheek ist genauso dabei wie der virtuose Peter Gall Schlagzeug und der international tätige Bassist Julius Peter Nitsch. Besetzung: Maik Krahl Trompete, Chris Cheek Saxofon, Julius Peter Nitsch Bass und Peter Gall Schlagzeug. Das Album stelle ich Ihnen im Verlauf der Sendung vor!