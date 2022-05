Jazz Matinee am Sonntag, den 01.05.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Achtung: Wiederholung der Sendung Jazz Spezial vom 31.01.2021

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute gibt es die Wiederholung einer früheren Sendung vom 31.01.2021 mit Ausschnitten aus den folgenden CDs des Labels Storyville bzw. einem 4CD-Set des Labels Sunnyside:

Charles Mingus @ Bremen 1964 & 1975 (4CD-Set Sunnyside SSC 1570) als eine weitere Würdigung des großen Bassisten, Komponisten und Bandleaders Charles Mingus zu seinem 100. Geburtstag am 22.04.2022, Clark Terry & Ernie Wilkins - Live At Montmartre (Storyville 1018358), Roy Haynes - My Shining Hour / Jazzpar 1994 (Storyville 1018473), Tommy Flanagan - Flanagans Shenanigans The Balanced Scales (Storyville 1018472) und Martial Solal - Contrastes / Jazzpar 1999 (Storyville STCD 4242).

Zwei lange Stunden mit erstklassigem Jazz der Jazzgeschichte, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Ps.: Konzerthinweise

1.) Am Sonntag tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg der Trompeter Avishai Cohen mit seiner Band Big Vicious auf mit Uzi Ramirez guitar, Yonatan Albalak bass und Ziv Ravitz drums. Dieses Konzert ist der Nachholtermin vom 05.05.2020 bzw. 02.05.2021. Die bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Der Trompeter Avishai Cohen (nicht zu verwechseln mit dem Bassisten gleichen Namens) ist eine der führenden Persönlichkeiten der internationalen Jazz-Szene und ein gefragter Trompeter seiner Generation. Obwohl tief in der Bebop- und Post-Bop-Tradition verwurzelt, gibt Cohen dem Jazz mit seinem modernen, lyrischen und unverwechselbaren Stil neue Impulse. Seinen Post-Bop-Stil kombiniert er mit energiereichen Improvisationen und Bezügen auf Größen wie Don Cherry, John Coltrane, Ornette Coleman und Dizzy Gillespie. Ein Konzert, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

2.) Am Montag, den 02.05.2022, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Quartett des Trompeters Maik Krahl auf. Nach seinem gefeierten Debüt "Decidophobia", liefert der Trompeter Maik Krahl nun mit "Fraction" ein erdiges, bisweilen schwebend-leichtes Album ab, das experimentelle Klänge und traditionelle Stilistiken verbindet. Sein an große Vorbilder wie Chet Baker erinnernder charakteristischer, weicher Sound changiert von sanften Klängen hin zu aufregenden Sound-Spielereien mit Delay und Distortion. Das Quartett spielt in der Besetzung: Maik Krahl Trompete, Constantin Krahmer Klavier, Jakob Kühnemann Bass und Fabian Rösch Schlagzeug. Ebenfalls ein Konzert, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Nähere Informationen zu Maik Krahl, seiner Musik u.a.m. erhalten Sie über die folgende Website: https://maikkrahl.com/de/