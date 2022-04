Jazz Matinee am Sonntag, den 24.04.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute steht die Sendung ganz im Zeichen des 100. Geburtstages des großen Bassisten, Komponisten und Bandleaders Charles Mingus, der am 22.04.1922 geboren und am 05.01.1979 gestorben ist, und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) hat sich daher entschlossen, die Jazz Matinee diesem großen Jazzmusiker zu widmen.

Genau rechtzeitig zu diesem 100. Geburtstag hat das Label Resonance Records am 23.04.2022 unter dem Titel "The Lost Album from Ronnie Scott´s" ein 3LP-Set veröffentlicht, dem am 29.04.2022 ein 3CD-Set (Resonance Records HCD-2063) folgen wird. Das Live-Set, das fast zweieinhalb Stunden Musik umfasst, wurde am 14. und 15. August 1972 mit einem mobilen Aufnahmewagen professionell auf Achtspur-Bändern aufgenommen. Der Auftritt blieb jedoch damals unveröffentlicht, da Charles Mingus (wie viele andere Top-Jazzmusiker des Labels Columbia Records mit Ausnahme von Miles Davis) im Frühjahr 1973 vom Label fallen gelassen wurde. Die vorliegende Veröffentlichung ist jetzt erstmals vollständig von Sue Mingus (der Witwe des Bassisten) zusammen mit der Jazz Workshop, Inc. autorisiert, die die Musik von Charles Mingus umfassend hüten und kontrollieren.

Das Sextett spielte im Ronnie Scott´s in der folgenden Besetzung: Jon Faddis Trompete, Charles McPherson Altsaxophon, Bobby Jones Tenorsaxophon + Klarinette, John Foster Klavier, Roy Brooks Schlagzeug und Charles Mingus Kontrabass.

Ein 64seitiges umfangreiches Booklet (der CD) mit vielen Fotos und sehr lesenswerten Artikeln rundet die Veröffentlichung ab!

Konzerthinweis: Am Montag, dem 25.04.2022, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen live im Konzert das Fabian Willmann Trio auf. Innehalten im Aufbruch und Aufbruch im Innehalten – auf dem aktuellen Debut-Album „Balance“ (www.clapyourhands.ch - CYH0002, als CD und Download erhältlich!) findet das Fabian Willmann Trio die perfekte Balance zwischen Wahrnehmung und Erinnerung. Der Tenorsaxophonist Fabian Willmann, der Schlagzeuger Jeff Ballard (Brad Mehldau Trio, Chick Corea, Mark Turner) und der Kontrabassist Arne Huber machen mit ihrer Musik deutlich, dass sie nicht nur genau wissen, woher sie kommen, sondern auch wohin die Reise noch gehen soll. Sie beschränken sich in ihrer couragierten Erzählhaltung auf das Wesentliche und haben mit jedem Atemzug etwas zu sagen. Hierzu spiele ich Ihnen einen Ausschnitt aus der aktuellen CD vor! Ein sehr empfehlenswertes Konzert, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten!