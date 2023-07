Jazz Spezial am Sonntag, den 09.07.2023, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute steht die Sendung wieder unter dem bewährten Motto "Old Wine New Bottles" und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) stellt Ihnen neue CDs und CD-Sets mit jazzgeschictlich bedeutenden Aufnahmen vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs und CD-Sets:

Toots Thielemans Meets Rob Franken - Studio Sessions 1973-1983 (3CD-Set Treasures of Dutch Jazz NJA 2201), Bill Evans / Scott LaFaro / Paul Motian - Complete Trio Recordings (5CD-Set Fingerpoppin´ Records 117027), Charles Mingus - Changes / The Complete 1970s Atlantic Studio Sessions (7CD-Set Atlantic Records R2 695177) und McCoy Tyner - The Montreux Years (BMG CAT 747 CD).

Zwei Stunden erstklassiger Musik erwarten Sie!