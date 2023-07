Jazz Matinee am Sonntag, den 09.07.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee /van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Stapel neuer Jazz CDs vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Oö. (Oberösterreichisches) Jugend Jazz Orchester - Spicey (ATS Records CD-1000), Edi Köhldorfer - Fish & Fowl (ATS Records CD-1003), Fabian Mang - Flying (ATS Records CD-0999), Simon Ploetzeneder Quartet - Vienna Vibes (ATS Records CD-997), Pat Metheny - Dream Box (BMG/Modern Recordings 538891672), Greg Lamy & Flavio Boltro - Letting Go (Igloo Records IGL 351), Raab/van Endert/Tortiller - Hope & Gratitude (JazzSick Records 5164 JS), Laurent de Wilde Trio - Life Is A Movie (Gazebo Records GAZ 223), Mengamo Trio - Chat Bizarre (JazzSick Records 5166 JS), Following Footsteps - Following Footsteps (Session Work Records SWR 149/23), Markus Becker - Regarding Beethoven (Berthold Records BR 323123), Laura - Sunset Balcony (Fine Music FM 341-2), SJO/CGN & Stefan Karl Schmid - You Are The Universe (Tangible Music TM 017) und Katom - Katom (Hout Records HR 046).

Konzerthinweis: Am Montag, den 10.07.2023, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Desert Jazz Orchestra auf. »It Must Schwing!« war der Anspruch, den Alfred Lion, der deutsch-stämmige Gründer des wohl legendärsten aller Jazzlabels, den New Yorker »Blue Note Records«, an die von ihm produzierte Musik hatte. Davon hat sich auch »The Desert Jazz Orchestra« bei der Auswahl seines neuen Programms inspirieren lassen und äußerst groovende Arrangements bekannter Größen des amerikanischen Jazz ausgewählt. Leitung: Tom Timmler! Ein Big Band Abend erwartet Sie, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Ps: Sonntag Abend heißt es in der Sendung Jazz Spezial von 18 Uhr bis 20 Uhr wieder einmal "Old Wine New Bottles" und es werden wieder eine ganze Reihe jazzgeschichtlich bedeutender CDs bzw. CD-Sets vorgestellt!