Jazz Matinee am Sonntag, den 03.07.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) neue CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich) den folgenden CDs:

Peter Weiss - Conversation with Six-String-People (Jazzsick Records 5152 Js), Lukas Langguth Trio - Save Me From Myself (Unit Records UTR 5044), Day & Taxi - Run, The Darkness Will Come! (Percaso 39 / Eigenvertrieb), Delbruegge Band - Analogue Souls (LP Westpark Music WP 87421), Phraim - Hysteria (QFTF/215), Antonia Hausmann - Teleidoscope (nWog Records 044), Kurt Rosenwinkel & Jean-Paul Brodbeck - The Chopin Project (Heartcore Records HCR 14), Eugen & Roger Cicero - Cicero / Zwei Leben, eine Bühne (In + Out Records IOR CD 77148-2), Organic Earfood - dto. (Jazzsick Records 8006 Js), Yu Nishiyama Big Band - A Lotus in the Mud /Outsidein Music/Next Level NL 2210), Ben Markley Big Band with Ari Hoenig - Ari´s Funhouse (OA2 Records 22200) und Stephen Philip Harvey Jazz Orchestra - Smash! (SPHarvey Music/Next Level NL 2211).

Außerdem gibt es einen Konzerthinweis:

Montag, den 04.07.2022, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Christoph Stiefel Inner Language Trio auf. Das Trio von Christoph Stiefel verbindet konzeptionelle Feinarbeit und improvisatorische Entfesselung. Gleichzeitig übersetzen die drei Künstler rhythmische Energie in pure Lebensfreude. Zum 60.Geburtstag des Pianisten erscheint nun das neue Album «Chutes and ladders», wobei neben den Isorhythmen auch die Jazztradition wieder stärker in den Fokus rückt. Besetzung: Christoph Stiefel, p/ Lukas Traxel, b/ Tobias Backhaus, dr. Als Appetithappen spiele ich Ihnen einen Ausschnitt aus der CD "Embracing" vor, die 2018 vom Label nWog Records (nwog records 025) veröffentlicht wurde!