Jazz Matinee am Sonntag, den 01.12.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Stapel an neuen Alben diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

Peter Lehel & Amalien Quartet - Coltrane String Ballads (Finetone Music FTM 8079), Sebastian Gahler - Electric Stories (Jazz Kitchen Records JKR 003 CD), Bernd Kaftan - Perspectives (JazzSick Records 5183 JS), Müller & Michalke - XII (JazzSick Records 5185 JS), Alessio Cazzetta - Love, Death & The Sternal Blues (Unit Records UTR 5165), Oli Bott Trio - Chronicles of Jazz (O-Tone Music OT 069-2), Pauline Réage - Gentle Destruction (Boomslang Records Boom 1214), Florian Weiss´Woodism - Inner Garden (nWog Records 062), Karl Seglem - Path, Hope, Myth (Nye Nor Records 6161), Kuhn Fu - Katastrofik Kink Machine (Berthold Records BR 324069) und Orchestre Incandescent - Rare Birds (Yolk Records J 2098).

Konzerthinweise:

1.) Freitag, den 06.12.2024, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das Niculin Janett Ensemble auf und stellt sein neues Projekt "Reveries Dansantes" vor, in dem folkloristische Melodien mit Jazzrhythmen verbunden werden und in klassische Harmonien eingebettet werden. Besetzung: Niculin Janett Altsaxofon, Andreas Gabriel Violine, Flurina Saott Violine, Dominque Polich Viola, Cristina Janett Cello und Lukas Traxel Kontrabass. Als Appetithappen hören Sie einen Ausschnitt aus dem aktuellen Album, das vom Label Anuk (ANUK 0047) veröffentlicht wurde!

2.) Samstag, den 07.12.2024, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel die Band Sunbörn auf und stellt die Kompositionen vor, die im kommenden Album (Frühjahr 2025) veröffentlicht werden. Besetzung: Gustav Rasmussen Posaune, Gitarre & Dobro, Michael Blicher div. Saxofone, Flöten & Perkussion, Aske Drasbaek div. Saxofone & Flöten, Johannes Buhl Andresen Keyboards, Magnus Jochumsen Perkussion und Casper Mikkelsen Schlagzeug. Als Appetithappen hören Sie einen Ausschnitt aus dem Album "Sunbörn", das vom Label Tramp Records (TRCD 9114) veröffentlicht wurde!