Jazz Spezial am Sonntag, den 13.10.2024, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Stapel an neuen Alben diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

Thomas Siffling´s Jazz - Live at the Ella & Louis Jazz Club (JazzNArts JnA 8624), Michael Mayo - Fly (Artistry Music ART 7086), Christof Sänger Trio - At Iruma Jazzclub (Laika-Records 35104162), Thärichens Tentett - Liebe Glück & Einsamkeit (Laika-Records 35104262), Magnus Dauner - Portrait In Rhythm (36 Music CD 36123), Thomas Stieger - Choices (Leopard Records 31451), This Is Pan - Taller In Your Dream (ANUK Label 0058), Julian Argüelles - Doublespeak (Escapade Records ESC 24), Inga Lühning - Daughters and Sons (Jazzsick Records 5179 JS), Josefine Lindstrand - For The Dreamers (O-Tone Music OT 066-2), Stav Goldberg - Symphony Of Water (Outside In Music OiMeu 2413), Jakub Józef Orlinski & Aleksander Debicz - #Lets BaRock (Erato / Warner Classics 50211732392268) und Fabian M. Müller Berg - Schimmer (ANUK Label 0055).