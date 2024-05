Jazz Matinee am Sonntag, den 26.05.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Stapel an Alben diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

Héloise Levebvre / Sebastian Voltz / Daniel Weber / Martin Weinert - Nachtwind (Toughtone Records TTR 3002-2), Markus Stockhausen Group - Celebration (2CD O-Tone Music OT 065-2), Edi Kohldörfer Trio - Hover (ATS Records CD-1012), Maria Mazzotta - Onde (Zero Nove ZNNCD 004), Nico Weber Kwartet - Ela (Unit Records UTR 5130), Travis Reuter - Quintet Music (Eigenproduktion / nur Download + Streaming), Nina Reiter MetaLogue / The Music of Mani Planzer - evolving (Anuk 0054), Armand van Wijck - Nothing To Declare (Howling Jazz! BayoHowl 021 CD), Jakob Görris / Jan Lukas Roßmüller / Inga Rothammel - Octopetala (Boomslang Records 912001193095 8), Frank Wingold Entangled Trio - Hiatus Blues (Berthold Records BR 323161), Nina Ernst - Dunkles Licht (Fine Music FM 386-2) und Orbid Kid - Orbid Kid Society (Berthold Records 324038).

Zwei Stunden mit Musik unterschiedlichster Richtungen erwarten Sie!