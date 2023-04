Jazz Matinee am Sonntag, den 02.04.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Schwung neuer Jazz-CDs vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Rodney Whitaker - Oasis / The Music of Gregg Hill (Origin Records 82860), Dmitry Baevsky - Kids´ Time (Fresh Sound New Talent FSNT 646), Meridian Odyssey (Origin Records 82850), Vince Mendoza & Metropole Orkest - Olympians (Modern Recordings 538867902), William Flynn - Seaside (OA2 Records 22204), Libby York - DreamLand (OA2 Records 22208), Martin Wind / Peter Weniger / Jonas Burgwinkel - Gravity (Laika Records 35104092), Luise Volkmann - Rites De Passage (nWog Records 049), Lisa Wilhelm Quartett - Potpourri (Berthold Records 323055), Ingen Navn Trio - Elewha (Berthold Records 323062), 8 Octopi - Errors In Disguise (Berthold Records 322041), Trilok Gurtu - One Thought Away (Jazzline D 77119), Emil Brandqvist Trio - Layers of Life (Skip Records SKP 9156-2) und Cécile McLorin Salvant - Mélusine (Nonesuch Records 075597906400).

Konzerthinweis: Am Sonntag, den 02.04.2023, tritt bereits um 19 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Jazzhaus Jugendorchester auf .Vor mehr als 3 Jahrzehnten gründete Herbert Schiffels das Freiburger Schüler Jazz Orchester und dieses Orchester hat seit Beginn an immer für Aufsehen gesorgt und etlichen Musikern den Weg in die Professionalität ermöglicht. Mittlerweile wurde das Orchester in den Jazzhaus Verein integriert und firmiert ab jetzt unter dem Namen Jazzhaus Jugendorchester - JJO. Damit ist der Jazzhaus Verein der erste Jazzclub in Deutschland, der eine Jugend Big Band betreibt. Seit der Gründung steht der Spaß am gemeinsamen Musik machen und dem Entdecken der Jazzmusik im Zentrum des JJO. Spaß, Spielfreude, Energie, Erforschen, Unterhaltung, Spannung umschreibt ein Konzerterlebnis mit dem Orchester. Das JJO sind 30 musikbegeisterte Schülerinnen und Schüler aus Freiburg und dem Umkreis, die mit sattem und dennoch flexiblem, weichem und auch packenden Big Band Sound die Luft erbeben lassen. Mit Will Bartlett als neuen musikalischen Leiter wurde ein Fachmann der Big Band Musik gefunden. Durch seine Studien an der Oxford University und der Guildhall School of Music and Drama in den Fächern Klavier und Saxofon, ist er ein sehr versierter Musiker. Er spielt unter anderem in dem Pasadena Roof Orchester und dem Glenn Miller Orchestra. Er leitete das Oxford University Jazz Orchestra als auch das National Youth Orchestra of Great Britain.