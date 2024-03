Jazz Matinee am Sonntag, den 17.03.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen de Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Stoß von neuen CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich! den folgenden CDs:

Cornelia Nilsson - Where Do You Go? (Stunt Records STUCD 23092), Niko Seibold´s Elfton Ensemble - Grow With The Flow (Hout Records HR 050), Karl Ivar Refseth - Unfolding (Traumton Records 4717), Bergmann-Moritz Quintet feat. Sandra Hempel - Where It Belongs (Fattoria Musica Records FMR 0038), Constantin Krahmer Trio - Care (Yew Records YEW 003), Skyjack - Light Cycle (As Shams/The Sun Records ?), Dr. Syros - Joint Practice / Vol.2 (Meixmusic Records ?), Cuareim Quartet - A Jazz Story (Art Melodies EOS 70), Napoleon Murphy Brock & Ensemble Musikfabrik - Bad Doberan & Elsewhere (Yatak Records YR 022), Srdjan Ivanovic - Modular (Rue Des Balkans RDB 006) und Electro Deluxe - Next (Stardown BLV 8366).

Konzerthinweise:

1.) Sonntag, den 17.03.2024, tritt um 19 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Jazzhaus Jugendorchester mit Cécile Verny Gesang als Gast auf. Vor fast vier Jahrzehnten gründete Herbert Schiffels das Freiburger Schüler Jazzorchester und dieses Orchester hat von Beginn an immer für Aufsehen gesorgt und etlichen Musikern den Weg in die Professionalität ermöglicht. 2021 wurde das Orchester in die Vereinigung Freiburger Jazzhaus e.V. integriert und firmiert nun unter dem Namen Jazzhaus Jugendorchester - JJO. Damit ist das Jazzhaus Freiburg der erste Jazzclub in Deutschland, der eine Jugend Big Band betreibt. Als Partner des Freiburger Jazzhaus Vereins tragen die Jazz & Rock Schulen Freiburg als zweite wichtige Säule des JJO durch Bereitstellung von geeigneten Proberäumen und langjähriger pädagogischer Erfahrung und Expertise dazu bei, dass die exzellente Arbeit des Orchesters weitergeführt werden kann. Seit der Gründung steht der Spaß am gemeinsamen Musik machen und dem Entdecken der Jazzmusik im Zentrum des JJO. Spielfreude, Energie, Erforschen, Spannung und Unterhaltung umschreiben ein Konzerterlebnis mit diesem Orchester. Das JJO besteht aus 30 musik- und jazzbegeisterten Schülerinnen und Schülern im Alter von 14 bis 22 Jahren. Alle spielen in ihren Big Bands und Orchestern der jeweiligen Schule und gehen zusätzlich mit Freude alle 14 Tage Samstag morgens in die JJO-Probe. Regelmäßig unternimmt das JJO mehrtägige Probephasen zur intensiven Arbeit am Repertoire und natürlich auch zum gemeinsamen jammen und “the hang”, dem gemütlichen Beisammensein mit Gleichgesinnten. Der Austausch mit anderen Big Bands ist ebenfalls ein fester Bestandteil der Arbeit des JJO und in der Vergangenheit wurden Orchesterreisen in die USA, nach Frankreich und nach Griechenland unternommen. Zuletzt war die Big Band der Thelma Yellin Kunstschule aus Israel in Freiburg zu Besuch. Mit Will Bartlett als neuem musikalischen Leiter wurde ein erstklassiger Fachmann der Big Band Musik gefunden. Durch seine Studien an der Oxford University und der Guildhall School of Music and Drama in den Fächern Klavier und Saxofon ist er ein hervorragend ausgebildeter und versierter Musiker. Er spielt unter anderem im Pasadena Roof Orchestra und dem Glenn Miller Orchestra. Außerdem leitete er das Oxford University Jazz Orchestra sowie das National Youth Orchestra of Great Britain.

2.) Montag, den 18.03.2024, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Trio der polnischen Pianistin Joanna Duda auf. Als Joanna Duda vor fünf Jahren mit ihrem Trio auf der Messe Jazzahead debütierte, ging ein Raunen durch die Menge. Hier war eine junge unkonventionelle Bandleaderin, die sich neben ihrem Studium der klassischen Klaviermusik intensivst mit elektronischen Klangmöglichkeiten auseinandergesetzt hatte und dies zu einem neuen Bandsound zusammenführte. Jazz, Ambient, ein bisschen Barock, Grooves, Minimal, etwas Romantik, eine Prise Humor und Naturgeräusche sowie synthetische Klänge: Was nach Bauklötzen aus verschiedenen Sets klingt, wird von Joanna Duda und ihrem Trio zu einem nicht nur soliden, sondern ausgezeichneten musikalischen Gebäude errichtet. Das Trio spielt in der Besetzung: Joanna Duda Klavier, Maksymilian Mucha Bass und Michał Bryndal Schlagzeug. Auf dem YouTube-Kanal finden Sie unter Joanna Duda Trio einen tollen Konzertmitschnitt aus dem Jahr 2022 vom Jazz Cerkno Festival!

3.) Dienstag und Mittwoch, dem 19.03. und 20.03.2024, tritt jeweils um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel die Band Klaus Koenig Seven Things auf und präsentiert eleganten, zeitgenössischen Jazz mit Tiefgang. Der grossartige Pianist Klaus Koenig musste krankheitsbedingt eine längere Pause einlegen und ist seit 10 Jahren nun wieder mit einem neuen Trio und zwei zusätzlichen Bläsern unterwegs. Daniel Schenker (Trompete/Flügelhorn) mit seinem schmeichelnden, fein modulierten Klang und Christoph Merki mit seinem klaren, lyrischen Saxophon geben dem Bandsound neue Farbnuancen und Ideen. Der wohlklingende Bass von Patrick Sommer und die prägnanten Impulse von Schlagzeuger Andi Wettstein fügen sich mit dem aufmerksamen, differenzierten Spiel Koenigs wie von selbst zusammen. Entstanden ist ein Meisterwerk der «nicht ganz stromlinienförmigen Musik», wie Koenig sie nennt, aus energetisierenden, fliessenden Melodien, leisen, nachdenklichen, stimmungsvollen Momenten und grandiosem Geschichtenerzählen. Die Band Seven Things spielt in der Besetzung: Dani Schenker Trompete/Flügelhorn, Christoph Merki Altsaxofon, Klaus Koenig Klavier, Patrick Sommer Bass und Andi Wettstein Schlagzeug. Als Appetithappen spiele ich Ihnen Ausschnitte aus der 2016 veröffentlichten CD "Seven Things I Always Wanted To Say" (TCB Records 35402) und aus der 2023 veröffentlichten CD "Dark With Excessive Bright" (TCB Records 37602) vor! Nähere Informationen erhalten Sie unter [www.klauskoenig.ch].