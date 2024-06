Jazz Matinee am Sonntag, den 16.06.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganze Reihe neuer Alben vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

Jihye Lee Orchestra - Infinite Connections (Motema Music MTM 0437), Max Clouth - Entelecheia (L+R Records CDLR 585423), Marc Méan Fields - Mist (Unit Records UTR 5136), Philipp Brämswig Trio - Catalyst (Unit Records UTR 5137), Martin Schulte Quintet - Little Fly (JazzSick Records 5178 JS), Dani Gurgel & Debora Gurgel - DDG19 Big Band (Berthold Records BR 324076), We Don´t Suck, We Blow! - Chimneys (Jazzlab CD 30623), Smag Pa Dig Selv - SPDS (Stunt Records STUCD 23142), Hans Lüdemann & Reiner Winterschladen - Porgy´s Dream (DoubleMoon Records DMCHR 71449), Joe Haider Trio & The Amigern String Quartet - Rosalie´s Dream (DoubleMoon Records DMCHR 71450), Chantal Acda & The Atlantic Drifters - Silently Held (Challenge Records CR 73574), Vlado Grizelj - Purple Sky (DoubleMoon Records DMCHR 71446) und Antigua - Trovador (Lady Bäm Records).

Zwei lange Stunden mit Musik unterschiedlichster Richtungen erwarten Sie!

Konzerthinweis:

Sonntag, den 16.06.2024, tritt um 19:00 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Jazzhaus Jugendorchester (JJO) auf und lädt zu einem Meeting mit der Jazzhaus Big Band und das LENS der Musikschule Jazz Basel ein! Dazu führt der Pressetext aus: "Mit der Gründung der Jazzhaus Big Band im Jahr 2023 setzte das Jazzhaus Freiburg einen weiteren Meilenstein in seiner Geschichte. Die Big Band, größtenteils aus dem Jugend Jazzhaus Orchester (JJO) hervorgegangen, überzeugt unter der Leitung von Bernhard G. Hofmann mit einem Repertoire aus klassischem Big Band-Sound und modernen Arrangements. Das LENS der Musikschule Jazz Basel ist ein einzigartiges Large Ensemble Projekt, das jedes Jahr aufs Neue begeistert. Junge Talente erarbeiten eigens komponierte und arrangierte Stücke, die sowohl von ihnen selbst als auch von Dozentinnen der Musikschule stammen. Das Projekt ist eng mit dem Talentförderprogramm und dem Precollege Programm der Musikschule verknüpft und bietet jungen Musikerinnen eine Plattform zur Entfaltung und zum Austausch. Geleitet wird das Ensemble von dem erfahrenen Musiker Jonas Winterhalter. Seit über 30 Jahren begeistert das Jazzhaus Jugendorchester (JJO) unter der Leitung von Herbert Schiffels sein Publikum mit Spielfreude und Energie. Einst als Freiburger Schüler Jazz Orchester gegründet, steht im JJO der Spaß am gemeinsamen Musizieren und das Entdecken der Jazzmusik im Vordergrund. Regelmäßige Workshops und Orchesterfahrten ins Ausland fördern den Austausch und die musikalische Weiterentwicklung der Nachwuchsmusiker*innen. Seit 2021 steht das JJO unter der Leitung von Will Bartlett." Dieser Big Band Gipfel ist für alle unbedingt empfehlenswert!